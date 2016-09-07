Главная военная прокуратура будет ликвидирована – «Росбалт»

С 1 января 2017 г. Главная военная прокуратура (ГВП) перестанет существовать, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источник в ведомстве. По данным агентства, сотрудникам уже сообщили об этом. «Нам было дано распоряжение до ноября 2016 г. принять решение и известить начальство о том, кто готов перейти в Генпрокуратуру, а кто выйдет на пенсию в статусе военнослужащего», – рассказал источник «Росбалта». Судьба нынешнего главы ГВП Сергея Фридинского, по данным агентства, пока не решена.