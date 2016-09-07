Песков: «Левада-центр» вправе отстаивать свою позицию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что «не имеет возможности» комментировать решение Минюста о внесении «Левада-центра» в список «иностранных агентов». Министерство руководствовалось «определенными соображениями, аргументами и фактами», сказал Песков журналистам, объясняя, почему не комментирует само решение.

Однако «Левада-центр», не согласившийся с решением Минюста, может обжаловать решение и доказать свою правоту.

«Безусловно, у "Левады" есть возможность обжалования таких решений - есть необходимый инструментарий для отстаивания точки зрения этой организации», - сказал Песков. Комментируя вопрос, он назвал «Левада-центр» «одной из старейших опросных фабрик», обладающей «безусловно огромным опытом работы и авторитетом среди коллег».

«Левада-центр», включенный Минфином в список НКО - иностранных агентов 5 сентября, уже заявил, что опротестует решение Минюста. Однако шансов на отмену решения мало и фактически это означает ликвидацию, заявил директор центра Лев Гудков.