Дания купит часть документов «панамского архива»

Власти Дании решили купить часть данных «панамского архива» для борьбы с неуплатой налогов, заявил налоговый министр Дании Карстен Лауритцен.

Он сообщил, что правительство Дании получило анонимное предложение купить некоторые документы панамской юридической фирмы, в которых указаны имена 600 человек.

«Все говорит о том, что это полезная информация, и мы должны купить эти данные ради наших налогоплательщиков», – приводит агентство AP слова Лауритцена. Министр добавил, что покупка обойдется властям в 1 млн датских крон ($150 900).

Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) 9 мая открыл доступ к онлайн-базе данных на 320 000 офшорных компаний, полученных на основе «панамского архива». В соответствии с материалами с Россией связаны 11 516 компаний, попавших в базу, и 6285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами - физические лица.

Информация на более чем 200 000 компаний попала к консорциуму в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, использующий псевдоним Джон Доу.