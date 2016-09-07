В Кремле не знают, ушел ли Астахов в отставку

Судьба уполномоченного при президенте по защите прав детей Павла Астахова по-прежнему остается неясной. Сегодня, отвечая на вопрос журналистов о том, подаст ли Астахов в отставку, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков затруднился дать ответ.

«У меня нет такой информации. Мы по-прежнему исходим из того, что по возвращении из отпуска он имел в виду подать в отставку. Больше никакой информации у меня нет», - ответил Песков во время конференц-колла.

Ранее сообщалось, что Астахов покинет свой пост в сентябре после дня рождения, а до этого момента, как сообщалось, он ушел в отпуск. Сегодня Астахов прокомментировал с официального Twitter омбудсмена громкий скандал в московской школе №57. «Новые и новые факты растления учеников 57 Моск.школы подтверждают необходимость отмены срока давности за половые преступления против детей», - написал Астахов.