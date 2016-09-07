Песков: Киев не готов к встрече Путина с Порошенко

В Кремле считают, что Киев пока не готов к встрече президента России Владимира Путина с президентом Украины Петром Порошенко в контексте диверсии в Крыму.

«Президент уже говорил, что в интересах обеспечения реализации минских соглашений, если это будет необходимо для реализации, он будет готов и на такой контакт. Но опять же, для этого должны созреть необходимые условия и необходимо для этого сделать домашнюю работу», - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналистам в среду. После диверсии в Крыму контакты России с Украиной сведены к минимуму, отметил он.

В конце августа президент Путин заявил, что диверсию в Крыму украинские власти устроили потому, что «не могут объяснить своему народу промахи в экономической политике». «Этот способ обострения ситуации всем хорошо известен, применяется со стародавних времен, иногда успешно, но не всегда», - сказал он.