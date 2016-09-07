Песков: Расширение антироссийских санкций США диссонирует с обсуждениями Путина и Обамы

Новое расширение антироссийских санкций США диссонирует с темами возможного взаимодействия, которые президенты России и США - Владимир Путин и Барак Обама - обсуждали в Китае на полях саммита G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это серьезно диссонирует с темами, касающимися возможного взаимодействия в чувствительных сферах, о которых шла речь на встрече двух президентов (в китайском городе Ханчжоу)», - сказал Песков.

Он добавил, что Москва продолжит придерживаться принципа взаимности в санкционном вопросе. «Новый перечень будет проанализирован. Это в очередной раз никоим образом не способствует развитию наших отношений. Можно выразить сожаление, что встреча двух президентов, которая состоялась на полях саммита G20, была обрамлена такими дополнительными шагами по расширению санкций», - добавил пресс-секретарь.

Власти США снова расширили список компаний и организаций, подпадающих под американские санкции, которые были введены из-за конфликта на Украине. Об этом свидетельствует уведомление Бюро промышленности и безопасности минторга США, предназначенное для публикации в правительственном вестнике Federal Register и уже размещенное сегодня для ознакомления на сайте этого издания. Напечатано оно должно быть в среду 7 сентября.

Из документа следует, что санкционный список расширяется на 81 пункт. В это число вошли 51 компания, подконтрольная «Газпрому», 18 строительных, транспортных и оборонных компаний, работающих в Крыму. Это прежде всего организации, связанные с Керченским мостом, – от петербургского института «Гипростроймост», разрабатывавшего его проект, и ФАУ «Главгосэкспертиза России», этот проект оценивавшего, до генподрядчика проекта «СГМ-мост» («дочка» «Стройгазмонтажа» Аркадия Ротенберга) и «Мостотреста», нанятого в качестве подрядчика.