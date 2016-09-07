В правительстве не исключили встречу Медведева с Обамой в Лаосе

Встречи с президентом США Бараком Обамой нет в графике визита в Лаос премьер-министра России Дмитрия Медведева, однако не исключено, что такой контакт может состояться, заявил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Сергей Приходько.

«У нас в графике она не значится, но я не исключаю, что какой-то контакт будет», - сказал он. Медведев 7 сентября направляется в Лаос для участия в XI Восточноазиатском саммите.

5 сентября на полях саммита G20 состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Обамы. По итогам российский лидер заявил, что сторонам удалось обсудить все вопросы «детально и основательно», «добрались до понимания позиций друг друга». Обама назвал дискуссию по сирийскому вопросу «честной» и «деловой». Американский лидер отметил, что «пока нам не удалось сблизить позиции так, чтобы соглашение заработало».