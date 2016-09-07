Постпреды стран ЕС одобрили продление санкций в отношении граждан России

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза одобрил продление индивидуальных санкций в отношении России и Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Санкции распространяются на 146 российских и украинских физических и 37 юридических лиц, которых ЕС считает ответственными за кризис на востоке Украины. Никаких изменений в данном санкционном списке не предложено.

Теперь эти меры должны быть утверждены Советом ЕС. Собеседник агентства уточнил, что заседание Совета состоится в самое ближайшее время, потому что срок действия санкций истекает 15 сентября. Новое решение будет действовать до 15 марта 2017 г. Впервые меры были введены 17 марта 2014 г.