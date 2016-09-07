Росгвардия получила право на «мигалки»

Президент России Владимир Путин включил в перечень ведомств, имеющих право на оборудование автомобилей спецсигналами (мигалками) при отсутствии других цветографических признаков, войска Росгвардии, а также немного сократил количество таких спецсигналов у МВД.

Указ, вносящий изменения в ранее принятый аналогичный документ, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Новый документ предоставляет недавно созданным войскам Росгвардии право оборудовать спецсигналами 35 автомобилей, а для МВД этот показатель сокращает со 100 до 98.

Также признан утратившим силу пункт о предоставлении недавно расформированному ФСКН одного автомобиля.