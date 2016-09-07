ФСИН увеличила иск к Реймеру и другим фигурантам дела на 721 млн рублей

Федеральная служба исполнения наказаний России (ФСИН) потребовала дополнительно взыскать с бывшего руководителя ведомства Александра Реймера и других фигурантов дела 721 млн руб., передает «Интерфакс».

«ФСИН просит взыскать с Александра Реймера, Николая Криволапова, Виктора Определенова, Николая Мартынова материальный ущерб, причиненный федеральному бюджету в лице ФСИН России, в размере 2,7 млрд руб. и 721 млн руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами», - заявил в суде представитель гособвинения.

Ранее заместитель начальника отдела судебно-исковой и претензионной работы ФСИН Михаил Зайцев заявил, что в иск могут быть внесены изменения.

Экс-руководителя ФСИН России Реймера, его бывшего заместителя Криволапова и директора ФГУП «Центр информационно-технического обеспечения и связи Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП ЦИТОС) Определенова обвиняют в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК России) и злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК России). Криволапову также вменяется незаконное приобретение и хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК России).