МИД России обеспокоен продвижением турецких войск вглубь Сирии

Российские власти озабочены продвижением турецких войск и поддерживаемых ими вооруженных формирований на территории Сирии. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«МИД России выражает серьезную обеспокоенность в связи с продвижением турецких войск и поддерживаемых ими военизированных формирований сирийской оппозиции вглубь территории Сирии», - говорится в официальном заявлении ведомства.

По мнению российского ведомства, эти действия происходят без согласования с легитимными властями Сирии и без одобрения со стороны Совета Безопасности ООН, ставя под сомнение суверенитет и территориальную целостность Сирии.

«Действия Турции могут дополнительно осложнить и без того непростую военно-политическую обстановку в Сирии, негативно сказаться на международных усилиях по выработке платформы урегулирования, обеспечивающей более устойчивый характер режима прекращения боевых действий, бесперебойную поставку гуманитарной помощи, закладывающей основу для прочного замирения и преодоления кризиса в этой стране», - отмечается в сообщении.

Москва призывает Анкару поставить эти задачи выше сиюминутных военно-тактических целей и воздерживаться от шагов, дестабилизирующих остановку в Сирии.