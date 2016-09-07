Сайт «Левада-центра» недоступен из-за хакерской атаки

Сайт «Левада-центра» в среду вечером оказался недоступен в связи с хакерской атакой, сообщил директор организации Лев Гудков. «Это хакерская атака. Мы пытаемся исправить эту ситуацию, но пока ничего не можем сделать», - сказал Гудков «Интерфаксу».

При попытке зайти на сайт по состоянию на 18.45 отображается сообщение «Аккаунт отключен администратором сервера».

Минюст России 5 сентября включил АНО «Аналитический центр Юрия Левады» в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента». Гудков заявил, что это фактически означает прекращение работы организации.

Как уточнили в ведомстве, проверка проводилась на основании обращения сенатора Дмитрия Саблина (лидер движения «Антимайдан») о том, что «Левада» получает гранты из США. Гудков назвал сообщение Саблина доносом, уточнив, что средства из-за рубежа поступали центру за коммерческие исследования.