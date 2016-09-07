Лавров выразил Керри возмущение новыми санкциями США против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил возмущение госсекретарю США Джону Керри в ходе телефонного разговора по поводу введения новых санкций в отношении России. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«Российский Министр выразил возмущение новыми санкционными выпадами США против России под предлогом украинского кризиса. Было подчеркнуто, что нормальное сотрудничество, в том числе по урегулированию региональных конфликтов, о содействии в чем нас постоянно просит в рабочих контактах Администрация Б.Обамы, невозможно без соблюдения элементарных приличий», - отметили в министерстве.

1 сентября власти США расширили санкции в отношении 17 граждан России и более 100 российских компаний. 6 сентября санкционный список вновь был расширен из-за конфликта на Украине.