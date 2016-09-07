Российский Су-27 пролетел в опасной близости от самолета-разведчика США – СМИ

Представитель минобороны США подтвердил факт опасного сближения российского истребителя Су-27 с американским самолетом-разведчиком в небе над Черным морем в среду, передает Fox News.

По его словам, Су-27 пролетел в опасной близости от самолета P-8 Poseidon ВМС США. Он не стал уточнять, насколько близко и при каких обстоятельствах российский истребитель приблизился к военному самолету США.

Два представителя военного ведомства США заявили Reuters, что маневр возле американского самолета был «небезопасным и непрофессиональным».