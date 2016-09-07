Столтенберг объяснил причины размещения войск НАТО в Балтии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что понимает стремление Грузии стать членом альянса, и пообещал не признавать независимость Южной Осетии и Абхазии, передает «Интерфакс».

«Понятно, почему Грузия желает стать членом НАТО. Когда ты маленькая страна, а с тобой граничит большой сосед, для безопасности необходима платформа и ты желаешь стать членом коллективной безопасности альянса», - сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО никогда не признает «независимость оккупированных грузинских территорий». По его словам, размещение батальонов НАТО в балтийских странах и Польше объясняется военными устремлениями России.