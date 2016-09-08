Российский флаг на открытии Паралимпиады – 2016 пронесли белорусские спортсмены

Белорусские спортсмены вынесли российский флаг на парад атлетов во время церемонии открытия Паралимпийских игр – 2016, прошедшей на бразильском по стадионе «Маракана». Знамя Белоруссии нес копьеметатель Александр Трыпуц, сообщает ТАСС. Российский флаг завершал шествие белорусской сборной.

Ранее председатель паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявлял, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги в знак солидарности с отстраненной от участия в играх российской сборной. Международный паралимпийский комитет (IPC) в ответ запретил сборной Белоруссии нести российский флаг, заявив, что такой жест будет рассматривать как политический протест.

Российская сборная не принимает участия в Паралимпиаде-2016. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован.Спортивный арбитраж поддержал это решение. Более чем 175 российским паралимпийцам также было отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.