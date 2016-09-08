Хакер Guccifer 2.0 отверг связь с Россией – WSJ

Подозреваемый во взломе сервера Демпартии США хакер Guccifer 2.0 отверг обвинения в связях с российским правительством. «Если я езжу на BMW, означает ли это, что я немец?» - цитирует его The Wall Street Journal. Таким он отреагировал на выводы экспертов по компьютерной безопасности об использовании им адреса IP с русскими ссылками. Интервью было взято виртуально – для ответов на вопросы был использован сервис, через который публиковались утечки служебных документов Демпартии. «Это их убедительные доказательства», - резюмировал хакер, поставив в конце этого сообщения улыбку. Обвинения в свой адрес он считает адсурдными: «Просто людям удобно без доказательств обвинять в хакерских атаках Россию или Китай».

О себе Guccifer 2.0 сообщил, что он – мужчина, работающий в одиночку. Цель его публикаций – добраться до правды». «Большой капитал оккупировал политику», а «большие компании [в области информационных технологий] ведут нас к катастрофе» под названием «глобальная электронизация», считает он.

Хакер также анонсировал публикацию новых документов, но деталей не уточнил. «Я кое-что готовлю, но подробности раскрывать не буду», - отметил он.