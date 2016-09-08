Трамп обещает выстроить «очень-очень хорошие» отношения с Россией и Путиным

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае своего избрания наладить «очень-очень хорошие отношение с Россией и (ее президентом Владимиром) Путиным», - заявил он в эфире NBC (цитата по ТАСС). Это необходимо, в частности, для совместной борьбы с террористами «Исламского государства» (запрещено в России). Существующие отношения между США и Россией он охарактеризовал как «враждебность». Ответственность на это он возложил на президента США Барака Обаму.

«Думаю, если он (Путин) называет меня блестящим, то я принимаю этот комплимент. Но в действительности это ему ничего не даст. Я специалист по переговорам», - заверил Трамп. При этом республиканец указывает, что «если он (Путин) говорит обо мне хорошее, то я тоже буду говорить хорошее о нем. Я уже заявлял, что он действительно является лидером». В конце прошлого года Путин заявлял, что Трамп - «яркий человек, талантливый, без всяких сомнений».

Трамп пояснил, что ему не нравится та система, в которой лидирует Путин, «но, конечно, в этой системе он (Путин) был лидером в гораздо большей степени, чем был лидером наш президент, наша страна расколота», - добавил политик.