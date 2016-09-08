Белый дом сделал Москве финальные предложения по совместным действиям в Сирии – WP

Итоговые предложения США в адрес России по совместным действиям в Сирии были переданы в ходе встречи лидеров двух стран Барака Обамы и Владимира Путина в Китае на G20, пишет The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома. На ответ у Кремля есть несколько дней.

Вашингтон призывает Москву к установлению перемирия на всей территории Сирии, в том числе вокруг осажденного Алеппо, созданию стабильных коридоров для доставки гуманитарной помощи, а также к полному прекращению полетов сирийской авиации. Только после этого США готовы начать с Россией совместную антитеррористическую кампанию.

Контуры договоренностей обсуждались и были согласованы несколько недель назад, утверждает собеседник издания. Позже США обвинили Москву в отступлении от некоторых деталей – сроков и продолжительности продолжения огня.

Тема Сирии поднималась в ходе телефонных переговоров главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Джона Керри. Ожидается, что в 9 сентября у них может состояться личная встреча в Женеве.