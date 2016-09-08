Белорусских паралимпийцев накажут за вынос российского флага

Международный паралимпийский комитет (IPC) начал расследование в отношении одного из членов делегации сборной Белоруссии, который появился на церемонии открытия с российским флагом, сообщает BBC. Белорус прошел с флагом по стадиону несколько десятков метров, прежде чем триколор у него забрали. Комитет решил установить его личность и наказать.

Ранее председатель Паралимпийского комитета Белоруссии Олег Шепель заявлял, что белорусские спортсмены готовы пронести российские флаги в знак солидарности с отстраненной от участия в играх российской сборной. Международный паралимпийский комитет запретил сборной Белоруссии нести российский флаг, заявив, что такой жест будет рассматривать как политический протест.

Российская сборная не принимает участия в Паралимпийских играх. 22 июля IPC открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Паралимпийский комитет России был дисквалифицирован. Спортивный арбитраж поддержал это решение. Более чем 175 российским паралимпийцам также было отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.