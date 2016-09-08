Россия и Лаос заключили соглашение о взаимной отмене виз

Правительства России и Лаоса заключили соглашение о взаимной отмене виз. Документ был подписан в присутствии премьер-министра России Дмитрия Медведева и президента Лаоса Буннянга Ворачита. Стороны также заключили соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Медведев находится в лаосской столице Вьентьяне, где принимает участие в работе Восточноазиатского саммита. Вчера вечером на полях саммита состоялась встреча российского премьера с президентом США Бараком Обамой.