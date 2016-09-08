Путин назначил Владислава Китаева руководителем протокола президента

Владимир Путин подписал указ о назначении Владислава Китаева руководителем протокола президента России, сообщает пресс-служба Кремля. Этим же указом Анна Куликова назначена начальником управления протокола президента.

Ранее Китае возглавлял управление протокола президента. Должность руководителя протокола президента освободилась 12 августа, когда занимавший ее Владимир Островенко был назначен заместителем руководителя администрации Кремля.