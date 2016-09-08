Адвокат: Гайзер не заключал сделку со следствием

Бывший губернатор Коми Вячеслав Гайзер, обвиняемый в получении взятки, не допрашивался по делу компании «Ренова» и не заключал сделку со следствием, заявил его адвокат Вячеслав Леонтьев. «Никаких следственных действий в отношении моего подзащитного не проводилось. Его никто не допрашивал, никаких сделок он не заключал», – сказал Леонтьев.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщил, что Гайзер дал показания против совладельца и управляющего ГК «Ренова» Евгения Ольховика, экс-гендиректора ПАО «Т плюс» Бориса Вайнзихера и бывшего гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина. В обмен на показания Гайзеру якобы могут сократить срок.