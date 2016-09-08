Прожиточный минимум в России повышен на 180 рублей

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, повышающее во II квартале 2016 г. прожиточный минимум на 180 руб. до 9956 руб. Текст постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2016 г. на душу населения 9956 руб., для трудоспособного населения – 10 722 руб., пенсионеров – 8163 руб., детей – 9861 руб.», – говорится в тексте документа.

В I квартале 2016 г. прожиточный минимум на душу населения составлял 9776 руб.

Величина прожиточного минимума определяется правительством для оценки уровня жизни населения в стране. Его значение используется при разработке и реализации федеральных социальных программ, установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ), размеров стипендий, пособий и других социальных выплат, а также для формирования федерального бюджета. С 1 июля МРОТ повысили на 21% до 7500 руб.