В Минкомсвязи считают, что вопрос необходимости поправок к пакету Яровой решится к ноябрю

Вопрос о том, необходимы ли поправки к «антитеррористическому пакету», прояснится к ноябрю, заявил министр связи и массовых коммуникаций России Николай Никифоров. «Идет проработка, прошу СМИ не нагнетать обстановку», - добавил он.

Президент Владимир Путин подписал закон Яровой в начале июля – и поручил правительству и ФСБ подготовить проекты нормативных актов, которые бы минимизировали риски, связанные с применением закона. Особое внимание нужно было обратить на нормы, которые требуют существенных финансовых ресурсов и модернизации технических средств хозяйствующих субъектов, подпадающих под действие закона, с учетом необходимости использования отечественного оборудования, поручил Путин, ведомства должны были также уточнить этапы применения этих норм.

Согласно антитеррористическим поправкам, инициированным депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым, с 1 июля 2018 г. российские операторы связи и интернет-провайдеры будут обязаны до полугода (точный срок назовет правительство) хранить весь трафик клиентов – письма, файлы, разговоры, историю интернет-запросов, – а сведения о самих фактах передачи информации – три года. Затраты телекоммуникационных компаний на системы хранения трафика составят 2,2 трлн руб., писали председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко руководители сотовой «большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и Tele2.

На этой неделе Путин не исключил корретировок в закон Яровой. «Если мы все увидим, что есть решения, которые и задачу решат, и бизнес не поставят в сложные условия, то нужно будет коррективы принять в будущем», – прокомментировал исполнение пакета Яровой президент.

Ранее Никифоров говорил, что не видит необходимости в срочной корректировке антитеррористического пакета.

«Если будут возникать вопросы по правоприменению данного закона, то, конечно же, соответствующие предложения будут вноситься. Сегодня об этом говорить преждевременно. Нормы, касающиеся хранения данных, которые вызвали, пожалуй, наибольший общественный резонанс, вступают в силу 1 июля 2018 г. Времени достаточно. Сейчас самое главное - воздерживаться от каких бы то ни было оценок. Их уже дано немало - и операторами, и экспертами», - отмечал министр.