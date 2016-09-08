Песков: Москва проигнорирует решения Запада о непризнании выборов в Крыму

Россия проигнорирует возможные решения иностранных парламентов о непризнании выборов в Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В данном случае это решение не будет играть какой-либо роли и никак не будет восприниматься Москвой, потому что Крым - это территория России. Это решение мы не сможем признать или принять во внимание», - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, какова будет реакция Москвы, в случае если иностранные парламенты по призыву Украины не признают выборы в Крыму.

В четверг Верховная рада Украины приняла обращение к парламентам иностранных государств, парламентским ассамблеям и международным организациям относительно выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Севастополя с просьбой не признавать их.

Народные депутаты в обращении напомнили, что Россия намерена провести в Крыму и Севастополе 18 сентября 2016 г. выборы в Госдуму, поэтому украинский парламент обратился к международному сообществу с настойчивой просьбой воздержаться от участия в наблюдении за ходом выборов, а также призывал ни при каких обстоятельства не признавать результатов.

В Верховной раде подчеркнули, что иностранцам, которые поедут в Крым для наблюдения за незаконными выборами, грозит открытие уголовных производств «за нарушение правил въезда на временно оккупированную территорию с целью нанесения вреда национальным интересам Украины».

Кроме того, народные депутаты обратились к международному сообществу с просьбой обнародовать официальные заявления о нелегитимности результатов выборов в Госдуму из-за их проведения на территории Крыма.