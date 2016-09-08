В школе в Техасе произошла стрельба, есть убитые

В школе города Алпайн округа Брюстер (Техас) произошла стрельба, один человек убит, сообщило агентство CNN со ссылкой на офис окружного шерифа. Всем учащимся школы (около 280 человек) предписано укрыться.

По информации ABC news, ранен один учащийся школы, стрелявший мертв, вероятная причина его смерти - самоубийство. Никаких деталей относительно личности стрелявшего не приводится. Шериф округа Брюстер Ронни Додсон уточнил, что также ранен полицейский.

Алпайн находится в 300 км к юго-западу от Эль-Пасо, недалеко от мексиканской границы.