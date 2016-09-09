КНДР подозревают в проведении ядерных испытаний

Неприродные подземные толчки магнитудой в 5 баллов были зафиксированы на северо-востоке КНДР близ полигона Пунги-ри, используемого для ядерных испытаний. Об этом сообщает Ренхап со ссылкой на южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов.

Военные предполагают, что причиной землетрясения могло стать проведение ядерных испытаний. Это предположение подтверждает подтверждает и правительственный собеседник агентства. По его словам, высока вероятность того, что Пхеньян провел ядерное испытание по случаю 68-й годовщины установления режима.

Версию о ядерных испытаниях поддерживает и Китайский центр землетрясений, и представитель японского правительства, указывает Reuters. Речь может идти об испытании устройства, мощностью в 20-30 килотонн, крупнейшем за всю историю КНДР, считает эксперт калифорнийского института международных исследований Джеффри Льюис.

В январе Северная Корея провела четвертое ядерное испытание. Два месяца назад американские эксперты, ведущие спутниковый мониторинг за КНДР, указывали на высокий уровень активности на полигоне Пунги-ри. В марте была анонсирована серия новых испытаний. Ранее они проводились в 2006, 2009 и 2013 гг.