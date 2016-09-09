Умер обладатель кубка мира по боксу Роман Романчук

Призер чемпионата мира и Европы, обладатель Кубка мира по боксу Роман Романчук скончался на 38 году жизни в результате сердечного приступа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на тренера клуба «КИТЭК», где спортсмен начинал карьеру, Светлану Андрееву.

Романчук признавался самым техничным боксером России. Он дважды становился победителем первенства России, и трижды получал серебряные награды. Также в его активе серебро и бронза Кубка мира.

Летом 2008 г. перед Олимпиадой в Пекине Романчук повздорил с жителем Владивостока, которого, как позже признал суд, убил по неосторожности, выстрелив ему в голову из бесствольного пистолета «Оса». Спортсмен был осужден на 1 год и 2 месяца колонии-поселения. В декабре 2009 г. он был выпущен на свободу.

Романчук планировал вернуться на ринг, но этому помешала травма. Спортсмен намеревался заняться тренерской деятельностью.