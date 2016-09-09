США рекомендовали пассажирам не брать на борт самолетов Galaxy Note 7

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) настоятельно рекомендовало пассажирам воздержаться от включения или зарядки на борту самолетов телефонов Galaxy Note 7 южнокорейской компании Samsung. Эта рекомендация опубликована на сайте ведомства. Также авиационные чиновники советуют не брать устройство в салон и не сдавать его в багаж. Ранее запрет на пользование смартфоном на борту самолетов наложили Австралийские авиалинии.

Рекомендация выпущена после недавних инцидентов, связанных с воспламенением аккумулятора смартфона. В частности, 8 сентября в штате Флорида сгорел джип, в котором смартфон был оставлен на подзарядке, сообщает телекомпания ABC.

2 сентября Samsung начал глобальный отзыв проданных смартфонов.