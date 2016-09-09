КНДР подтвердила проведение ядерных испытаний

Центральное телевидение КНДР официально сообщило об успешном проведении ядерного испытания. Запуск был произведен сегодня около 9.30 по местному времени (3.30 мск). По данным Южной Кореи, мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн, взрыв вызвал в КНДР землетрясение. Эти испытания могут стать самыми крупными в истории Северной Кореи.

В Пхеньяне отметили, что во время испытаний утечек радиации не было. Власти КНДР в специальном выпуске на центральном ТВ подтвердили курс страны на дальнейшее развитие ядерной программы. В институте ядерных разработок заявили, что северокорейские военные могут оснащать боеголовками баллистические ракеты.