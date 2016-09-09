Бахрейн заинтересовался российскими С-400 – «Коммерсантъ»

Бахрейна проявил интерес к покупке российских зенитных комплексов С-400 «Триумф», передает газета «Коммерсантъ». Вопрос о закупке партии «Триумфов» поднимался с королем Бахрейна Хамадом аль-Халифом на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле 6 сентября, утверждает источник «Ъ», близкий к Кремлю. Собеседник газеты отметил, что каких-либо принципиальных возражений у президента России по поводу этого не возникло.

Скоро может состояться первый раунд консультаций между руководством минобороны Бахрейна и «Рособоронэкспортом», пишет газета. Пока что в Манаме только запросили информацию о тактико-технических характеристиках системы, пообещав в скором времени определиться с необходимым количеством пусковых установок. Возможно, основные параметры коммерческого предложения будут сформированы к визиту Дмитрия Рогозина в Бахрейн, говорит источник «Ъ» в аппарате правительства: соответствующее приглашение от Хамада аль-Халифы вице-премьеру уже передано, но точные сроки предстоит еще согласовать по дипломатическим каналам.