Путин освободил от должности уполномоченного по правам ребенка Астахова

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Павла Астахова от должности Уполномоченного по правам ребенка, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля. В тексте указа отмечается, что Астахов покинул должность по собственному желанию.

Уволить Астахова Кремль пообещал еще в конце июня, тогда же он был отправлен в отпуск до 8 сентября, своего 50-летия. Предполагалось, что сразу после этого он должен уйти. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, ранее подтверждавший информацию о предстоящей отставке, вчера отказывался от комментариев. В пресс-службе Астахова заявили, что «все работают в штатном режиме и график распланирован до конца года».

О готовящейся отставке омбудсмена было объявлено в июне 2016 г. Такое решение главы государства последовало после скандала, вызванного вопросом Астахова, заданным выжившим после трагедии на Сямозере девочкам-подросткам: «Ну что, как поплавали?».

РБК со ссылкой на два источника в администрации главы государства сообщал, что наиболее вероятным преемником Астахова называют главу исполкома пензенского ОНФ и оператора президентских грантов Анну Кузнецову. Также на этот пост рассматривалась кандидатура президента благотворительного фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елены Ольшанской.

Кузнецовой 34 года. Созданный ею шесть лет назад фонд по поддержке семьи, материнства и детства «Покров» в этом году стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО и должен распределить 420 млн руб. В 2015 г. На выборах в Госдуму Кузнецова включена в территориальную группу, объединяющую Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую и Тамбовскую области. Ее возглавляет первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин, курирующий в Кремле работу уполномоченных. На июньском съезде «Единой России» Кузнецова сидела по правую руку от президента Владимира Путина. По левую расположился лидер партии премьер Дмитрий Медведев.