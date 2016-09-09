Анна Кузнецова назначена уполномоченным по правам ребенка

Президент Владимир Путин своим указом назначил Анну Кузнецову уполномоченным по правам ребенка в России, сообщается на сайте Кремля. Отмечается, что перед назначением глава государства провел встречу с Кузнецовой. Ранее Путин освободил Павла Астахова от должности детского омбудсмена. В тексте соответствующего указа говорится, что Астахов покинул пост по собственному желанию.

Уволить Астахова Кремль пообещал еще в конце июня, тогда же он был отправлен в отпуск до 8 сентября, своего 50-летия. Предполагалось, что сразу после этого он должен уйти.

Анне Кузнецовой 34 года. Созданный ею шесть лет назад фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» в этом году стал одним из операторов президентских грантов для поддержки НКО. В 2015 г. На выборах в Госдуму Кузнецова включена в территориальную группу, объединяющую Пензенскую, Волгоградскую, Саратовскую и Тамбовскую области.