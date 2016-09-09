Лавров: КНДР будет послан сильный сигнал о необходимости выполнять резолюции СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что по итогам его бесед с госсекретарем США Джоном Керри и главой МИД Японии Пхеньяну будет послан «сильный сигнал» о необходимости строго следовать резолюциям Совета безопасности ООН в связи с проведенными в КНДР ядерными испытаниями.

«Я также (как и госсекретарь США) собираюсь обсудить этот вопрос утром с коллегой (из Японии). У нас будет перерыв в переговорах (с Керри)», - отметил Лавров. Он добавил, что Россия, США и Япония серьезно озабочены проведением испытания. «Резолюции СБ ООН должны выполняться, мы пошлем соответствующий, сильный сигнал об этом», - добавил министр.

Ранее КНДР официально подтвердила проведение ядерных испытаний. Запуск был произведен сегодня около 9.30 по местному времени (3.30 мск). По данным Южной Кореи, мощность взрывного устройства могла составлять 10 килотонн, взрыв вызвал в КНДР землетрясение. Эти испытания могут стать самыми крупными в истории Северной Кореи.