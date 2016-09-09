«Левада-центр»: России грозит судьба резервации бедного агрессивного населения

Директор «Левада-центра» Лев Гудков опубликовал на сайте центра пространное заявление в связи с ситуацией, сложившейся вокруг организации. Гудков указал, что признание центра «иностранным агентом» крайне осложняет его работу в России, а в широком смысле - толкает страну на путь превращения в «резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности».

Гудков напоминает, что атаки на «Левада-центр» ведутся с 2002 г., а в докладе Российского института стратегических исследований (РИСИ) организация прямо названа действующей в интересах госдепартамента США. Систематически сужаются возможности внешних контактов независимых социологов: от запрета зарубежных грантов к расширительному толкованию понятий «политическая деятельность» и «иностранное финансирование». «Поправки, внесенные в 2016 году в закон о НКО и политической деятельности... открывают возможности для полного произвола административных органов <...> Криминальными теперь стали расцениваться и средства из-за рубежа, поступившие в качестве оплаты чисто коммерческой деятельности», - говорится в заявлении.

«Реальные последствия этой практики Минюста и других ведомств – резкое ограничение и последующее прекращение научных связей российских ученых с мировой наукой, прекращение усвоения столь важного для России мирового опыта, методик, методологий, концепций, неформальных норм и правил научной работы. Не надо думать, что репрессии такого рода угрожают только социологии... Закончат с социологией – перейдут к истории, экономике, генетике, физике и прочим наукам, как это было в сталинские годы. Левада-центр включен в реестр иностранных агентов под номеров 141, завтра этих организаций - агентов чужого влияния будут сотни или тысячи. Последствия этого наступления фазы общественной реакции будут ощущаться на протяжении 2-3 следующих поколений», - пишет Гудков.

«Для нашей страны, десятилетиями оторванной от условий развития современного социального знания, оказывавшейся в положении глубокой интеллектуальной провинции, это означает перспективу дальнейшей консервации научной архаики и деградации. Непонимание этого грозит не просто изоляционизмом или хроническим снижением человеческого и социального капитала в нашей стране, но превращением ее в резервацию бедного и агрессивного населения, утешающего себя иллюзиями национального превосходства и исключительности. Как написал вчера мне один авторитетный зарубежный деятель, «печально будущее той страны, которая не хочет ничего знать о самой себе», - отмечает директор «Левада-центра».

Также на сайте «Левада-центра» опубликован акт проверки Минюста с замечаниями и комментариями Гудкова.