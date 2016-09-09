Киев выбран местом проведения «Евровидения» в 2017 году

Столица Украины город Киев выбран местом проведения конкурса «Евровидение» 2017 г. Киев решительно опередил Одессу - с 19 голосами против двух при одном воздержавшемся. Выбор Киева подтвердил официальный Twitter «Евровидения», а президент Украины Петр Порошенко уже поздравил с этим киевлян.

В мае министр финансов Украины Александр Данилюк призвал власти задуматься о целесообразности проведения в 2017 г. «Евровидения» на Украине, оценив затраты в 1 млрд гривен. По мнению экономистов, в следующем году «Евровидение» могут посетить порядка 30 000-40 000 гостей. «Очевидно, эти люди не компенсируют все затраты организаторов. Однако в перспективе затраты вернутся», - уточнил министр.