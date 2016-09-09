Стала известна дата выборов президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря, сообщает ЦИК республики. «В связи с этим Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан объявила о начале избирательной кампании по выборам президента Республики Узбекистан с 9 сентября текущего года», – говорится в сообщении. Центризбирком также утвердил программу основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.

До этого обязанности президента Узбекистана будет исполнять премьер Шавкат Мирзияев. Он же станет кандидатом власти на досрочных президентских выборах.