Стала известна дата выборов президента Узбекистана

Выборы президента Узбекистана пройдут 4 декабря, сообщает ЦИК республики. «В связи с этим Центральная избирательная комиссия Республики Узбекистан объявила о начале избирательной кампании по выборам президента Республики Узбекистан с 9 сентября текущего года», – говорится в сообщении. Центризбирком также утвердил программу основных мероприятий по подготовке и проведению выборов.

До этого обязанности президента Узбекистана будет исполнять премьер Шавкат Мирзияев. Он же станет кандидатом власти на досрочных президентских выборах.

Обязанности президента Узбекистана будет исполнять премьер Шавкат Мирзияев
Умер президент Узбекистана Ислам Каримов
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