Премьер-министром Казахстана назначен Бакытжан Сагинтаев

Бакытжан Сагинтаев назначен премьер-министром Казахстана, сообщила пресс-служба президента республики. «Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича премьер-министром Республики Казахстан», – говорится в сообщении. Первым заместителем премьера назначен Аскар Мамин.

Напомним, Сагинтаев ранее занимал должность первого заместителя премьер-министра. 8 сентябре премьер Карим Масимов был освобожден от должности, а Сагинтаев назначен врио. Президент страны Нурсултан Назарбаев пообещал, что правительство Казахстана будет сформировано в ближайшие дни.