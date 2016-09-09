Песков объяснил выбор Анны Кузнецовой защитником прав детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил выбор Кремля преемником детского омбудсмена Павла Астахова руководителя благотворительного фонда «Покров» из Пензы Анны Кузнецовой. Нового уполномоченного по защите прав детей выбирали из числа общественных деятелей и граждан, кто за последнее время активно работал в рамках общественных структур в смежных с защитой прав ребенка направлениях, сказал Песков.

«Рассматривались различные кандидатуры», - отметил он. Выбор в пользу Анны Кузнецовой он объяснил тем, что она «имеет значительный опыт», несмотря на свой молодой возраст. Песков перечислил основные функции и направления, по которым она работала за последние годы, но добавил: «И что главное - она сама родила шестерых детей. Это гораздо важнее, чем то, что я перечислил. У нее богатый опыт».