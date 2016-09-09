Новый детский омбудсмен назвала свои приоритеты в работе

Новый уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова в своей работе намерена в первую очередь отстаивать право несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье.

«Самые главные проблемы возникают из нарушения первого и главного права ребенка - жить и воспитываться в семье», - заявила Кузнецова, отвечая на вопрос о первооочередных задачах.

По словам детского омбудсмена, ей «во многом еще предстоит разобраться, завершить дела в Пензе, собрать надежную команду и выстроить будущую работу».

Кузнецова отметила, что назначение стало для нее неожиданностью. «Что и говорить, ведь очень много людей, тоже общественников, которых я знала, с кем дружила и работала много лет, могли бы достойно работать на этой должности», - констатировала она.

Сегодня Путин освободил Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка и назначил на его место главу исполкома пензенского ОНФ Анну Кузнецову.

Анне Кузнецовой 34 года, у нее шестеро детей. Кузнецова является руководителем благотворительного фонда «Покров», который помогает тяжелобольным детям, занимается поддержкой нуждающихся, малоимущих семей и детей из неблагополучных семей, а также содействием усыновлению воспитанников сиротских учреждений. В этом году фонд «Покров» стал одним из операторов, который распределяет президентские гранты. По результатам четырех конкурсов фонд в этом году распределит гранты на сумму 420 млн руб. на проекты по консультационной, образовательной поддержке СОНКО, популяризации лучших практик социально значимых проектов НКО, содействию повышения мобильности трудовых ресурсов и развитию механизмов общественного контроля.