ФСБ задержала врио начальника антикоррупционного управления МВД – «РИА Новости»

ФСБ задержала врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников, знакомых с ситуацией. «Вчера Захарченко был задержан, в машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сказал один из источников агентства.

Другой собеседник агентства в правоохранительных органах подтвердил эту информацию, отметив, что в самом ГУЭБиПК сегодня по этому делу прошли следственные действия.

«Интерфакс» уточнил, что Захарченко задержан в ходе расследования уголовного дела по ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями) и допрошен в качестве подозреваемого.

Пока неясно, что именно вменяют высокопоставленному офицеру. Один из источников отметил лишь, что «Захарченко задержали по старому делу», не уточняя, о каком именно деле идет речь.