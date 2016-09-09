Обама заявил о необходимости дополнительных санкций против КНДР

Президент США Барак Обама заявил в пятницу, что выступает за введение дополнительных санкций против КНДР в связи с проведением там очередного испытания ядерного оружия.

В заявлении, выдержки из которого приводят американские СМИ, Обама осудил «самым решительным образом эту серьезную угрозу региональной безопасности, а также миру и стабильности во всем мире».

Президент США подчеркнул, что провел консультации с лидерами Южной Кореи и Японии. Они согласились, что необходимо интенсифицировать уже существующие санкции против Пхеньяна, а также добиваться дополнительных санкций, «чтобы показать КНДР, что незаконные и опасные действия не могут остаться без последствий».