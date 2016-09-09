В Москве задержали замначальника антикоррупционного главка МВД

ФСБ задержала замначальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрия Захарченко по делу о злоупотреблении полномочиями, сообщили «РИА Новости» несколько источников, знакомых с ситуацией.

«Вчера Захарченко был задержан, в машине у него нашли крупную сумму наличности. Сегодня в его квартире ФСБ провела обыск», — сказал один из источников агентства.

Другой собеседник «РИА Новости» в правоохранительных органах подтвердил эту информацию, отметив, что в самом ГУЭБиПК сегодня по этому делу прошли следственные действия.

Как сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Пресненского суда Анастасия Пылева, следствие просит арестовать Захарченко. Суд рассмотрит ходатайство завтра в 12 часов.

При этом пока неясно, что именно вменяют высокопоставленному офицеру. Один из источников отметил лишь, что «Захарченко задержали по старому делу», не уточняя, о каком именно деле идет речь.