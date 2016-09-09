Президент Чехии назвал невозможным возвращение Крыма Украине

Президент Чехии Милош Земан считает, что Украина не сможет вернуть Крым в свой состав, передает «Интерфакс».

«В настоящее время политики со всего мира признают, что невозможно вернуть Крым Украине», - приводит его слова EFE. Однако президент не сообщил имена этих политиков.

По его словам, присоединение Крыма к России происходило с нарушением международных соглашений. «Нет сомнений, что соглашения, которые гарантировали территориальную целостность Украины, были нарушены», - сказал он.

Земан при этом раскритиковал принятое в 1954 г. Никитой Хрущевым решение о передаче Крыма Украине. По его словам, это «непростительная глупость». Президент Чехии призывает наладить хорошие отношения с Россией.