При обыске квартиры у полковника МВД Захарченко изъято 8 млрд рублей

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире у заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко. Была найдена и изъята валюта на общую сумму около 8 млрд руб., передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Обыск у полковника Захарченко завершился только недавно», — отметил он. «Окончательная сумма неизвестна. Изъяли только кэш дома, неизвестно сколько еще активов, в этом направлении только идет работа», — добавил источник.

Захарченко подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, передает ТАСС со ссылкой на источник. «Его задержание не связано с так называемом делом следователей СК - Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова, которые обвиняются в получении взятки», - отметил он. В отношении Захарченко возбуждено уголовное дело на основании оперативных материалов, а также «по заявлению потерпевшей стороны». Дело расследует Главное следственное управление СКР по Москве.

Помимо обыска в квартире, также произведен обыск по месту работы. «Значительное количество денежных средств было обнаружено в служебном кабинете», - отметил источник. В правоохранительных органах выясняют происхождение этих денег. Захарченко уже допросили в качестве подозреваемого, свою вину он отрицает.

Захарченко до момента задержания временно исполнял обязанности начальника управления, занимающегося противодействием и расследованием преступлений в сфере ТЭК. Захарченко инкриминируется получение взятки (ст. 290 УК), злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК) и воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 294 УК). По информации источника «Интерфакса», Захарченко помог бывшему гендиректору «Вымпелкома» Михаилу Слободину покинуть территорию России. «Установлено, что Захарченко сообщил Слободину о ведении оперативной разработки по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию России», - сказал источник.