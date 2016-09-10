Путин прокатился в День города по Московскому центральному кольцу

Российский президент Владимир Путин проехал на поездах Московского центрального кольца, запущенного в эксплуатацию в День города, передает РИА «Новости».

Мэр Москвы Сергей Собянин, президент РЖД Олег Белозеров и министр транспорта Максим Соколов показали Путину станцию «Лужники», которая будет пересадочной с Сокольнической линии московского метрополитена.

Путин после осмотра станции на одном из составов доехал до станции «Площадь Гагарина», являющейся пересадочным контуром со станцией «Ленинский проспект» Калужской линии метрополитена. В разговоре с Собяниным он отметил бесшумность новых поездов и их быструю скорость. От одной станции до другой поезд довез президента приблизительно за четыре минуты.

После краткого осмотра станции «Площадь Гагарина» Путин вернулся в «Лужники», сел в кортеж и уехал. Через несколько минут после отъезда Путина станцию открыли для горожан.