Полковнику МВД Захарченко предъявили обвинение по трем статьям

Временно исполняющему обязанности начальника управления «Т» антикоррупционного главка МВД России Дмитрию Захарченко суд предъявил обвинения по трем статьям Уголовного кодекса России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пресненского суда Москвы.

«Захарченко предъявлено обвинение по трем статьям: "получение взятки в особо крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной деятельности следователя», — сказала представитель суда.

Ранее сообщилось, что во время обыска у Захарченко были обнаружены $120 млн и 2 млн евро. При этом изъятая при обыске сумма в 8 млрд руб. - это, предположительно, часть средств, похищенных у Нота-банка, передает ТАСС. Захарченко, по информации «Интерфакса», также подозревается в том, что сообщил бывшему гендиректору «Вымпелкома» Михаилу Слободину о проведении оперативных мероприятий в отношении него.