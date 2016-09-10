Медведев заверил в выполнении «майских указов» президента

Несмотря на изменившуюся экономическую ситуацию, государство может выполнить майские указы президента, принятые в 2012 г. С таким заявлением выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Говорю об этом с уверенностью, потому что мы и так все, что требуется, стараемся делать даже в этих весьма неприятных экономических условиях», - сказал он.

По его словам, президентские указы - «самые главные, фундаментальные для страны вещи, и их необходимо исполнять просто для того, чтобы наша страна развивалась, люди чувствовали себя лучше, а экономика показывала правильные результаты».

Среди наиболее важных результатов развития страны за последние годы Медведев назвал увеличение средней продолжительности жизни до 71 г. «Еще совсем недавно модно было говорить о том, что наша страна постоянно вымирает. Но все-таки за последние два года мы вышли на абсолютный прирост населения.... не за счет мигрантов, а за счет дополнительного количества рождений», - отметил он.