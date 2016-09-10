В Перу и Танзании произошли землетрясения

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 6 баллов, сообщила геологическая служба США. Эпицентр подземных толчков находился в 51 км к северу от Мойобамба. Очаг залегал на глубине 114 км.

На севере Танзании, недалеко от озера Виктория, также произошло землетрясение. Подземные толчки были магнитудй 5,7 баллов, передал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр подземных толчков находился в 20 км к востоку от города Нсунга. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о жертвах и разрушениях нет.